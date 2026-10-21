La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, modifica las condiciones para las expropiaciones estatales y propone reestablecer límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Como el texto recibió modificaciones respecto de la versión aprobada originalmente por el Senado, deberá regresar a la Cámara alta para continuar su tratamiento.

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La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Entre sus principales puntos, contempla un procedimiento judicial sumarísimo para acelerar la recuperación de inmuebles urbanos y rurales, con plazos abreviados para la restitución de las propiedades.

En materia de desalojos, el proyecto establece un mecanismo que busca agilizar los procesos judiciales y contempla la figura de la caución juratoria. La reforma modifica así las herramientas legales disponibles para reclamar la restitución de inmuebles.

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Otro de los ejes centrales está vinculado con las expropiaciones. El texto propone una interpretación restrictiva del concepto de utilidad pública y establece modificaciones en los criterios indemnizatorios, incluida la incorporación del lucro cesante bajo determinados límites. También condiciona la transferencia del dominio al pago total de la indemnización actualizada según el Índice de Precios al Consumidor.

En cuanto a las tierras rurales, la iniciativa contempla la restitución de disposiciones de la Ley 26.737, vinculada al régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad y posesión de tierras rurales. El objetivo es recuperar el límite del 15% a la titularidad extranjera previsto en esa normativa.

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Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá volver al Senado para que los legisladores analicen los cambios incorporados durante el debate en la Cámara baja. La sanción definitiva dependerá del tratamiento que reciba el nuevo texto.

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