El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018, continuó hoy con la declaración de testigos de identidad reservada y con el músico conectado por videollamada desde el hospital en Castelar.

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El desarrollo de la audiencia se dio en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N°29 de la Cuidad de Buenos Aires, donde cinco testigos de identidad reservada declararon.

La audiencia comenzó tarde, cerca del mediodía y finalizó pasadas las cuatro de la tarde donde se llevaron a cabo testimonios cortos.

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"Arrancó la audiencia y dejamos constancia del trato cruel e inhumano, pero después se realizarán los planteos correspondientes", destacó Sebastián Queijeiro, abogado de Pity Álvarez.

Por su parte, la participación del principal acusado, se dio por videollamada y a diferencia de anteriores audiencias, pudo estar presente sin inconvenientes.

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Se recuerda que en la anterior audiencia, declararon tanto la madre de la hija del artista y un amigo de su infancia. Y si bien en esta nueva audiencia se esperaban más declaraciones, la jornada estuvo marcada por un nuevo problema de salud de Álvarez. Los médicos del hospital en Castelar, detectaron que tenía la presión arterial algo elevada, por lo que se dispuso un cuarto intermedio hasta su recuperación.

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El debate se encuentra en la etapa final, y existe hermetismo con respecto a la siguiente audiencia en la que podría llegar a declarar el acusado por primera vez ante el tribunal.

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