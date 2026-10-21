La actividad económica experimentó un leve alza de 0,1% en agosto con respecto a julio pero registró una caída interanual del 1,7%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Según los datos brindados por el organismo, solo cinco de quince sectores que integran el EMAE mostraron crecimiento respecto al mismo mes de 2025. Explotación de minas y canteras encabezó el avance con una suba del 11,5% interanual, seguida por Electricidad, gas y agua, que aumentó 4,3%.

Asimismo, estas dos actividades se constituyeron como los sectores que más influyeron en el índice, seguidas por Hoteles y restaurantes (3,1% interanual). La suma de estos rubros aportó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

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En contraste, diez sectores registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacó Pesca (-15,7%). Además, los sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas fueron Industria manufacturera (-3,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%).

El indicador que difundió el INDEC llegó después de una caída mensual de 2,9% y una baja interanual de 1,4% en julio. Cifras que el equipo económico atribuyó principalmente a factores transitorios, entre ellos la escasez de gas, las condiciones climáticas adversas y una menor cantidad de horas trabajadas durante el Mundial de Fútbol.

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De esta forma, la actividad atraviesa en lo que va del 2026 una volatilidad que los analistas describen como una dinámica de “serrucho”, con meses de mejora alternados por retrocesos, sin poder consolidar un proceso de recuperación constante.

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