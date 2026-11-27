El Gobierno de Javier Milei logró aprobar durante la madrugada de este viernes el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, luego de una extensa sesión que se prolongó durante más de doce horas. No obstante, el oficialismo sufrió un revés en la votación del financiamiento universitario, donde la oposición consiguió imponer un aumento de los recursos destinados a las universidades nacionales.

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La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, con el respaldo de los bloques aliados y sectores vinculados a los gobernadores dialoguistas. De esta manera, el proyecto consiguió la media sanción y será girado al Senado para continuar con su tratamiento.

Uno de los principales puntos de conflicto durante el debate fue el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto original contemplaba partidas por más de $7,3 billones, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un mínimo de $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones durante 2027.

En el marco de las negociaciones, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ofreció sumar otros $1,5 billones. Sin embargo, la propuesta no alcanzó para acercar posiciones con los rectores, que solicitaron a los bloques dialoguistas rechazar el capítulo correspondiente.

Finalmente, pasadas las 3 de la madrugada, el capítulo II fue rechazado y la oposición presentó una alternativa que elevó los fondos universitarios a $11 billones. La modificación obtuvo 138 votos a favor y 109 en contra, por lo que quedó incorporada al texto que será debatido en la Cámara alta.

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La oposición también consiguió modificaciones en el capítulo vinculado a organismos públicos. En ese apartado, logró frenar recortes y aumentar las partidas destinadas al INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET.

Otro de los temas debatidos fue el financiamiento de las políticas de discapacidad. Desde el peronismo cuestionaron que las planillas anexas no contemplaran todos los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley aprobada recientemente y señalaron posibles recortes en programas como Incluir Salud.

Pese a las diferencias, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto en general y mantener el eje de su propuesta económica.

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El Presupuesto 2027 mantiene el superávit fiscal como uno de sus principales objetivos y contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre del próximo año.

La aprobación en Diputados representa un avance político para el Gobierno, que ahora buscará ratificar el proyecto en el Senado. El debate en la Cámara alta está previsto para mediados de diciembre, donde el oficialismo intentará sostener el resto de la iniciativa y negociar los cambios incorporados durante la discusión.

En caso de que el Senado apruebe el aumento de las partidas universitarias, la Casa Rosada deberá definir si acepta la modificación o recurre a un veto parcial.