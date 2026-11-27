La Comisión Episcopal de Pastoral Social celebró la sanción definitiva de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online, aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, y calificó la decisión como “un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina”.

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A través de un comunicado, el organismo de la Iglesia expresó su satisfacción por el avance legislativo y destacó el consenso alcanzado entre los distintos sectores políticos para dar respuesta a una problemática que genera creciente preocupación por sus consecuencias sociales y sanitarias.

“Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, señalaron desde la Comisión, al tiempo que reconocieron especialmente el compromiso de padres, madres, instituciones educativas, organizaciones sociales y comunidades que contribuyeron a instalar el tema en la agenda pública.

En su pronunciamiento, la Pastoral Social agradeció a los legisladores nacionales por haber logrado superar sus diferencias y avanzar con una iniciativa que llevaba más de dos años de debate parlamentario.

“Este acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones son capaces de dar respuestas concretas a las necesidades reales de la gente”, expresaron.

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La entidad consideró que la aprobación representa un paso importante frente al crecimiento de las apuestas online, especialmente entre los sectores más jóvenes, y destacó la importancia de que el Estado intervenga para proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

El comunicado también recuperó las palabras del papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, donde plantea que ningún interés económico debe estar por encima del desarrollo integral de las personas.

En ese sentido, la Comisión Episcopal sostuvo que la nueva legislación representa un avance en la defensa de la libertad y la dignidad humana frente a los riesgos asociados al juego compulsivo.

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Además, recordó el mensaje que el pontífice transmitió durante su paso por la Argentina, cuando convocó a “tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil”.

La normativa busca limitar la expansión de las apuestas online y establecer mayores mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes.

Entre sus principales disposiciones se encuentran: la prohibición de la publicidad y promoción de plataformas de apuestas online en distintos medios de comunicación y espacios digitales; restricciones al patrocinio de casas de apuestas en camisetas deportivas, clubes y eventos; controles de identidad para impedir que menores de 18 años accedan a las plataformas; limitaciones a las estrategias comerciales destinadas a incentivar el juego; medidas de prevención, concientización y asistencia frente a las conductas problemáticas vinculadas con las apuestas.

La aprobación de la ley representa un avance en un escenario donde las apuestas digitales se convirtieron en una preocupación creciente para las familias, las instituciones educativas y las organizaciones que trabajan con adolescentes.

Pese a celebrar la sanción, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que el desafío no termina con la aprobación parlamentaria. Por el contrario, consideró que será necesario sostener el compromiso en cada ámbito de la sociedad para que las medidas tengan un impacto concreto.

“Celebramos este avance legislativo con la conciencia de que la tarea continúa en cada familia, en cada aula y en cada comunidad”, expresaron.

Finalmente, el organismo convocó a profundizar el trabajo conjunto para construir una sociedad que priorice el acompañamiento y la protección de los jóvenes.

“Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo”, concluyó el comunicado.