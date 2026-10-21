Patricia Bullrich habló de sus deseos de ser presidente y dijo estar "preparada" aunque no se encuentra en carrera
La actual senadora libertaria evitó descartar una futura postulación presidencial y además reconoció que la economía todavía está lejos de las expectativas de la sociedad.
Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), afirmó que está “preparada” para ser candidata a presidente, aunque aclaró que no se encuentra en esa carrera. Además, en su dialogo con TN, reconoció que el Gobierno todavía se encuentra lejos de alcanzar los resultados económicos que espera la sociedad.
“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo.
Aunque ella destacó que “en este momento” no es candidata, no renunció a sus aspiraciones políticas: “Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”.
En otro pasaje de entrevista, la legisladora señaló que Javier Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula del oficialismo en las elecciones de 2027 y consideró que su reelección sería una demostración de que el proyecto de Gobierno funciona.
Por su parte, también formuló observaciones sobre la marcha de la economía y reconoció que la situación todavía no responde a las expectativas de los argentinos. “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó
En este sentido, planteó la necesidad de acelerar la recuperación de la actividad económica y sostuvo que, el Gobierno debe impulsar los sectores productivos que todavía no lograron despegar.
Mencionó también que algunas actividades comenzaron a desarrollarse con mayor rapidez a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que otras siguen enfrentando dificultades.
Por último en el plano político, Bullrich reclamó acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo, los gobernadores aliados y sectores del peronismo no kirchnerista. “Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, sostuvo. Y advirtió que “la unanimidad en un Gobierno te aísla”.