El presidente Javier Milei protagonizó este miércoles 21 de octubre una nueva polémica durante su visita a España, al lanzar fuertes críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó como un “impresentable dictador”. Además, expresó su deseo de que el Partido Socialista sea desplazado del poder en las próximas elecciones generales.

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Las declaraciones tuvieron lugar durante una conferencia del Fórum Europa, realizada en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, donde el mandatario argentino expuso ante empresarios, dirigentes políticos y representantes de distintos sectores.

En su discurso, Milei manifestó su apoyo a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, a quienes definió como amigos y destacó por sus posiciones políticas frente al actual Gobierno español.

Fuertes críticas al Gobierno español

La intervención del presidente argentino estuvo marcada por sus cuestionamientos a las políticas impulsadas por Sánchez, especialmente en materia económica, migratoria y de seguridad.

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Milei sostuvo que España atraviesa un proceso de deterioro que atribuyó a las decisiones del Gobierno socialista. En ese contexto, acusó al mandatario español de promover políticas que, según su interpretación, perjudican el desarrollo económico y la seguridad de los ciudadanos.

También se refirió a la situación migratoria y aseguró que observa con preocupación el rumbo político del país europeo.

“Mi lucha son los liberticidas y no solo están en Argentina. Acá tienen uno y lo voy a enfrentar”, expresó el presidente, en una nueva referencia crítica a Sánchez.

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Sus declaraciones se produjeron en medio de la campaña electoral española, de cara a los comicios generales previstos para el 29 de noviembre.

Milei defendió su modelo económico

Durante su exposición, el mandatario también destacó las políticas económicas implementadas por su administración y presentó a la Argentina como un ejemplo de transformación basado en las ideas liberales.

“Donde mete la mano el Estado, lo pudre”, afirmó al cuestionar la intervención estatal en la economía y defender el respeto por la propiedad privada y la libertad empresarial.

Asimismo, invitó a los empresarios españoles a considerar a la Argentina como un destino para nuevas inversiones y sostuvo que su Gobierno busca convertir al país en una referencia internacional.

En esa línea, aseguró que la recuperación argentina puede servir como modelo para otros países occidentales que enfrentan dificultades económicas y políticas.

Una agenda de encuentros en Madrid

La visita presidencial contempla distintas actividades vinculadas con la economía y la política española.

Tras su participación en el Fórum Europa, Milei tenía previsto encabezar la apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos.

Allí coincidiría con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien reconoce como una de sus principales influencias intelectuales.

Además, durante la jornada estaba programado un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien mantiene afinidad ideológica.

La presencia de Milei en España se desarrolla en un escenario de fuerte confrontación política, a pocas semanas de las elecciones generales, y vuelve a poner en evidencia las diferencias entre el Gobierno argentino y la administración de Pedro Sánchez.