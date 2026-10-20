El Tribunal del Mar (ITLOS) convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre para la presentación del Gobierno para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La semana pasada, la Cancillería recurrió al organismo con sede en Alemania para frenar la iniciativa en el archipiélago.

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La fecha fue fijada por el presidente del tribunal, el juez Maurice K. Kamga, mediante una providencia judicial. La audiencia se llevará a cabo en la sala principal del organismo y será pública.

Argentina presentó la solicitud el 13 de octubre, en el marco de una disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico sudoccidental. El pedido se apoya en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar, este contempla la intervención del tribunal cuando se solicitan medidas provisionales, antes de que se constituya el tribunal arbitral que analizará el fondo del caso.

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Esta audiencia será una instancia para que las partes expongan sus argumentos sobre la petición. La convocatoria no implica que el tribunal y haya resuelto si corresponde frenar las actividades petroleras, ya que está decisión llegará después de evaluar los planteos y la documentación presentada.

El Gobierno argentino busca que se suspenda la explotación de hidrocarburos en el área mientras se tramita el arbitraje. En la presentación, sostiene que Reino Unido no puede avanzar de manera unilateral con actividades sobre recursos naturales en una zona cuya soberanía reclama Argentina. Además argumenta que el desarrollo de la actividad, podría generar riegos ambientales en el Atlántico Sur.

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Este reclamo incluye el proyecto Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las empresas tienen previsto iniciar perforaciones en 2027, en una zona que Argentina considera en disputa. Y comenzarán la producción en 2028.

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La Cancillería acudió al Tribunal después de iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención sobre el Derecho del Mar. La audiencia se enmarca en el pedido urgente de medidas provisionales presentado por la Argentina y en la controversia vinculada con la explotación de hidrocarburos.

Por lo que no supone que el Tribunal del Mar vaya a pronunciarse respecto a la soberanía de las Islas Malvinas.

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Por otro lado, el Reino Unido comunicó que participará del procedimiento, aunque rechazó el planteo argentino y sostuvo que la presentación no modifica las licencias otorgadas ni obliga a detener las actividades.