El riesgo país argentino registró una fuerte suba y alcanzó los 675 puntos básicos, tras aumentar 27 unidades durante la última jornada. El incremento estuvo acompañado por caídas de entre el 0,5% y el 1,5% en los bonos soberanos, en medio de un escenario financiero internacional marcado por la volatilidad.

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La situación se produjo a pesar de algunas señales favorables de la economía argentina, como la desaceleración inflacionaria y el superávit comercial. Sin embargo, la incertidumbre global y la menor demanda de títulos nacionales continúan presionando al mercado.

Un informe de Grit Capital Group identificó ocho factores que permiten explicar el comportamiento reciente de los bonos argentinos.

Las ocho causas detrás del aumento

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1. Caída de los bonos y mayores coberturas: Los títulos Globales GD35, GD38 y GD41 retrocedieron entre 1,3% y 1,5%. Al mismo tiempo, aumentó el costo de los seguros contra un eventual incumplimiento de deuda, conocidos como CDS, lo que puede intensificar las ventas.

2. Menor participación de inversores argentinos: La presencia de compradores locales en los bonos Globales disminuyó desde niveles cercanos al 33% hasta el 20,4%, reduciendo una fuente importante de demanda.

3. Salida de capitales: Entre enero y septiembre se registraron pagos de utilidades y dividendos al exterior por aproximadamente 4.000 millones de dólares, mientras que las ventas de fondos internacionales ejercieron una presión adicional.

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4. Reorganización de fondos estadounidenses: Numerosos fondos de inversión de Estados Unidos cierran su ejercicio financiero el 31 de octubre, por lo que realizan ajustes en sus carteras y reducen posiciones consideradas riesgosas.

5. Mayor interés por Brasil: Las elecciones presidenciales brasileñas concentran la atención de los inversores especializados en América Latina, desplazando parte del interés por los activos argentinos.

6. Incertidumbre en Europa: Las tensiones políticas y económicas en Francia, junto con el aumento de las tasas de interés internacionales, provocaron movimientos negativos en los mercados financieros.

7. Presión de los precios regulados: Aunque la inflación argentina de septiembre fue del 1,9%, los rubros vinculados con vivienda y servicios públicos registraron incrementos del 3,1%, asociados en parte a los ajustes tarifarios.

8. Falta de nuevos incentivos para invertir: Pese a las mejoras de algunos indicadores económicos, los analistas advierten que todavía no aparecen factores capaces de impulsar una recuperación sostenida de los bonos argentinos.

El impacto en el dólar y la Bolsa

La caída de los títulos públicos también estuvo acompañada por una jornada negativa para las acciones argentinas. El índice Merval retrocedió 1,8% en pesos y 2,4% en dólares, con pérdidas destacadas en empresas vinculadas al sector energético.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.524,50, mientras que el MEP alcanzó los $1.540,60 y el contado con liquidación se ubicó en $1.623,58. Por su parte, el dólar blue terminó la jornada en $1.560.

A pesar de las tensiones financieras, el Banco Central finalizó con compras netas por 18 millones de dólares, en una rueda en la que se negociaron 605 millones en el mercado oficial.

Las perspectivas para los próximos meses

Uno de los datos favorables fue el superávit comercial de septiembre, que alcanzó los 2.976 millones de dólares, impulsado principalmente por los sectores agropecuario, energético y minero.

Sin embargo, los especialistas consideran que la recuperación de los bonos podría demorarse debido a la incertidumbre internacional y las expectativas vinculadas con las elecciones argentinas de 2027.

En este contexto, la evolución del riesgo país dependerá tanto de la estabilidad de los mercados globales como de la capacidad de la Argentina para recuperar la confianza de los inversores.