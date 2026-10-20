El ex diputado José Luis Espert sufrió un revés en la causa que lo investiga por un presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ya que la Justicia rechazó dos de sus planteos que buscaban frenar la investigación.

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La Cámara de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo que presentó su defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.

Entre los argumentos, cuestionó que el fiscal excedió sus atribuciones al ordenar medida posteriores a su indagatoria, como lo son: la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa, el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”.

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Como también la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso, y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte para la intervención.

Sin embargo, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín, consideraron que "los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.

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Por su parte, la Cámara de San Martín rechazó otro pedido más que planteó la defensa de Espert, que buscaba recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

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Es de mencionar que en agosto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Isidro había rechazo dicha posibilidad. Y el camarista Lugones rechazó la queja para revertir dicho fallo.

Por otro lado, la causa que investiga a José Luis Espert por recibir en 2020 un pago de $200.000 dólares, dinero que estaría vinculado a Federico “Fred” Machado, un empresario que se encuentra detenido en Estados Unidos, investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico.

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El ex funcionario había dicho que dicho dinero lo recibió como un “pago de un contrato de consultoría”.

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Mientras que la Fiscalía sospecha que los fondos podrían tener un origen ilícito y podría haberse pagado a través de un contrato simulado para blanquearlos.