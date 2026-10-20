La jueza Loretta Preska formalizó en primera instancia el fallo que anuló la condena de US$ 16.100 millones contra la Argentina. La disputa aún podría continuar si la Corte Suprema estadounidense acepta revisar el caso.

Ads

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó el cierre de la instancia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF, luego de incorporar al expediente el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo dejó sin efecto la condena contra la Argentina.

La resolución representa un nuevo avance favorable para el país en la demanda impulsada por fondos vinculados a Burford Capital, que reclamaban una indemnización de US$ 16.100 millones por la estatización de la petrolera en 2012.

Puede interesarte

Preska rechazó el intento de los demandantes de mantener abierto el expediente hasta que se defina si la Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar el caso. Sin embargo, la decisión no pone un punto final al litigio: el máximo tribunal todavía debe resolver si interviene.

El analista Sebastián Maril advirtió que la disputa no está definitivamente cerrada, ya que la propia jueza contempla la posibilidad de volver a intervenir si la Corte Suprema revierte el fallo favorable a la Argentina.

Ads

La causa se inició en 2015, después de que Burford adquiriera los derechos para litigar de empresas de la familia Eskenazi, accionistas de YPF al momento de la expropiación. Preska quedó a cargo del expediente en 2017, tras la muerte del juez Thomas Griesa.

Fuente: Clarín

Ads