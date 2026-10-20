La Libertad Avanza (LLA) y el PRO volverán a reunirse este martes en la Casa Rosada con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en un eventual acuerdo electoral para las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, pese a los encuentros que mantienen desde hace más de dos meses, las negociaciones continúan sin resultados concretos y están atravesadas por diferencias políticas y disputas internas en ambos espacios.

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La reunión está prevista para las 15:00 y contará con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, por parte del oficialismo. En representación del PRO asistirán el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo, y el legislador Fernando de Andreis.

El encuentro buscará sostener el diálogo entre dos fuerzas que comparten parte de su agenda política y legislativa, pero que todavía deben resolver cómo se traducirá esa cercanía en una eventual alianza electoral. El principal interrogante pasa por las condiciones del entendimiento, la distribución de espacios y el margen de autonomía que conservará el partido fundado por Mauricio Macri.

Las conversaciones entre el oficialismo y el PRO se desarrollan desde hace más de dos meses, aunque todavía no se conocen definiciones sobre la conformación de una coalición nacional para 2027.

La distancia entre las expectativas de ambos sectores quedó expuesta en septiembre, cuando Cristian Ritondo reconoció que alcanzar un entendimiento electoral todavía estaba lejos. Desde entonces, las reuniones continuaron, pero las diferencias sobre la estrategia política y territorial siguen condicionando las negociaciones.

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Dentro del PRO conviven dirigentes que impulsan un acercamiento con el Gobierno y otros que plantean la necesidad de preservar la identidad partidaria y fortalecer una alternativa propia. La discusión no se limita a la relación con Javier Milei, sino que también involucra el futuro liderazgo del espacio y su capacidad para competir con una estructura propia en los distintos distritos.

Las negociaciones con La Libertad Avanza coinciden con las tensiones dentro del propio PRO, donde persisten diferencias entre Mauricio Macri, presidente del partido, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A esa disputa se suma la discusión sobre cómo debe posicionarse el partido frente al oficialismo nacional. Mientras dirigentes como Ritondo y De Andreis participan de las conversaciones para acercar posiciones, otros sectores reclaman fortalecer una construcción política propia de cara a las próximas elecciones.

Las diferencias sobre las primarias también atraviesan la agenda legislativa nacional. La eliminación de las PASO es uno de los objetivos que impulsa el Gobierno en el marco de su propuesta de reforma política y constituye otro de los asuntos que deberán abordar los distintos sectores. Para La Libertad Avanza, la discusión forma parte de su agenda de cambios institucionales. Para el PRO, en cambio, el debate se combina con la necesidad de evaluar cómo una modificación del sistema electoral impactaría en la organización de los partidos y en sus posibilidades de competir.

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La nueva reunión en la Casa Rosada será otro capítulo de una negociación que busca acercar al oficialismo y al PRO, pero que todavía no logró traducirse en un acuerdo electoral definido.