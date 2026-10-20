Este martes comenzaron los alegatos de las defensas de los profesionales de la salud y los integrantes del equipo de enfermería que participaron de su atención durante la internación domiciliaria en la que murió el 25 de noviembre de 2020, en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre.

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Las exposiciones se extenderán hasta el jueves y constituyen uno de los últimos pasos del debate oral que busca determinar si existieron responsabilidades penales por el fallecimiento del exfutbolista. Tras los alegatos de la fiscalía y de las distintas querellas que representan a familiares de Maradona, ahora será el turno de los acusados de responder a las imputaciones y defender su actuación.

La agenda establece que este martes exponen las defensas de Carlos Díaz, el psicólogo que atendía a Maradona, y Agustina Cosachov, la psiquiatra que integraba el equipo médico. El miércoles será el turno de Nancy Forlini, coordinadora de la atención domiciliaria, y Leopoldo Luque, neurocirujano personal del exjugador. Finalmente, el jueves cerrarán las presentaciones los abogados de Ricardo Almirón y Mariano Perroni, vinculados con el equipo de enfermería.

Con la finalización de esta etapa, el proceso quedará encaminado hacia la resolución del tribunal, que deberá evaluar las pruebas incorporadas durante el debate y los argumentos presentados por todas las partes.

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