Javier Milei encabezó la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén, donde defendió su modelo económico, celebró el crecimiento de las exportaciones y volvió a cuestionar a los gobiernos provinciales que no adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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Durante su discurso en el Espacio DUAM, el mandatario destacó que Argentina superó los US$10.000 millones en exportaciones mensuales y aseguró que, de haberse mantenido el esquema económico anterior, el país habría atravesado una crisis de mayor magnitud. “En el viejo modelo, hoy hubiéramos volado por los aires”, sostuvo.

Milei presentó al RIGI como una de las principales herramientas de su política económica y afirmó que existen más de US$210.000 millones en proyectos anunciados, de los cuales el 45% corresponde al sector petrolero y gasífero.

Entre las iniciativas mencionadas, destacó obras vinculadas a Vaca Muerta, proyectos de exportación de gas natural licuado y nuevas inversiones que, según sostuvo, permitirán incrementar el ingreso de divisas y la generación de empleo.

Además, defendió los beneficios fiscales del régimen y anticipó que, a largo plazo, pretende extender ese esquema al conjunto de la economía argentina.

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En el tramo más político de su exposición, Milei elogió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por adherir al RIGI, y cuestionó a las provincias que rechazaron el programa. Entre ellas, apuntó contra La Rioja y La Pampa, además de criticar al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no acompañar la iniciativa.

En ese contexto, el mandatario vinculó el desarrollo económico con la disputa electoral y llamó a consolidar su modelo en las urnas. “Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás”, afirmó.

La actividad en Neuquén forma parte de una agenda presidencial que combina visitas a provincias con proyectos productivos y una estrategia para promover inversiones, en un escenario de creciente proyección política hacia 2027.

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