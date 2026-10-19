El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. Una situación que ha provocado ruido tanto en la oposición como en los aliados de la administración libertaria.

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“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, acusó el funcionario, quien además, aseguró que llevar a cabo una reforma política para garantizar la victoria de una fuerza política "está mal" y constituye "un delito".

En línea con lo anterior dicho, relacionó el proyecto con otras modificaciones que realizó la gestión actual, como lo fueron la implementación de la Boleta Única de Papel y las iniciativas sobre el funcionamiento de los partidos políticos.

El funcionario del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que el sistema electoral argentino no presenta ninguna situación que demande una reforma de semejante magnitud y recordó la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. En las que se emitieron más de 8,6 millones de votos y se contabilizaron 11 infracciones a la legislación electoral.

A su vez, puso en duda el argumento económico utilizado por el gobierno para llevar adelante los cambios en la forma de votación. Indicó que la organización de la elección de la provincia de Buenos Aires tuvo un costo de $85.000 millones y afirmó que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría esa cifra para el distrito.

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“La modificación del sistema electoral tiene que ser para hacerlo más transparente, más económico o más eficaz. No se puede modificar para ganar una elección”, comentó Bianco.

Por otro lado, El jefe de Gabinete de la administración Milei, Diego Santilli, planteó que el proyecto de eliminar las PASO, surge en base al rechazo de parte del electorado a participar de distintas instancias de votación y al costo de las internas partidarias, cuyo gasto según estimó, se ubica en 200 millones de dólares.

"La reforma electoral va a salir y la eliminación o suspensión de las PASO va a salir", aseguró.

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