El juzgado Laboral N°17 ordenó a la empresa Fate a transferir $1.200 millones para pagar los salarios adeudados de 200 operarios que se quedaron sin trabajo tras el cierre de la histórica empresa de neumáticos.

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El fallo dispone que la acreditación de los haberes, pertenecientes al período de entre marzo y junio de este año, se haga efectivo este viernes 23, por medio de fondos que habían sido embargados "de forma preventiva". La resolución no incluyó a los trabajadores que habían firmado sus retiros voluntarios.

El origen del monto se fijó como un punto intermedio entre las presentaciones que realizó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumáticos (SUTNA), quienes exigieron $1.800 millones, mientras que la empresa Fate, que pertenece a Javier Madanes Quintanilla aducía que correspondían $600 millones.

Por otro lado el tribunal cumplió a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. La base del reclamo radica en un convenio de estabilidad laboral, que fue firmado en mayo de 2025 con vigencia hasta el 30 de junio de 2026, a través del cual Fate recibió beneficios impositivos estatales a cambio de no efectuar despidos.

SUTNA celebró la medida y la catalogó como un triunfo de la resistencia de los operarios y remarcó que el fallo demuestra que el cierre fue "ilegal". La noticia de la medida judicial se da luego de que pasaran ocho meses del anuncio de la planta ubicada en San Fernando y que afectó originalmente a 920 trabajadores.

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A su vez, adelantaron que apelarán la resolución ya que consideran que a cifra impuesta "no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación", al mismo tiempo en que presentarán nuevas acciones legales para exigir los salarios posteriores al1 de julio de este año.

Por último, el sindicato remarcó que insistirá con la "nulidad de los acuerdos de retiro voluntario" firmados por otros empleados, porque a su entender fueron suscritos bajo una “extorsión económica”, luego de varias semanas sin recibir sus sueldos.

La Sala II de Garantías revocó la orden de desalojo, que se había dictado en el mes de septiembre, por lo que los trabajadores mantendrán los acampes y las protestas en las inmediaciones de la fábrica de neumáticos.

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