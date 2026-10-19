El Gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a la figura del secreto militar para avanzar con una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y deja fuera del conocimiento público información central de la operación, como el tipo de material que se pretende comprar, su costo, los proveedores involucrados y la fuerza que recibirá los equipos.

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La norma lleva las firmas del Presidente y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y autoriza a la cartera a instrumentar los procedimientos necesarios para concretar la adquisición sin cumplir con las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones administrativas.

Según los fundamentos oficiales, la reserva responde a que la naturaleza, las características y la finalidad del material podrían comprometer la seguridad nacional si la información se hiciera pública. Sin embargo, el decreto no precisa qué equipamiento se busca incorporar ni brinda detalles sobre los montos comprometidos o las condiciones de contratación.

El Decreto 1205/2026 se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación como secreto militar de determinadas adquisiciones, fabricaciones y construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las fuerzas.

En su artículo primero, la disposición declara secreto militar las operaciones contractuales necesarias para ejecutar las adquisiciones identificadas en un expediente administrativo del Ministerio de Defensa. En el segundo, autoriza a la Subsecretaría de Gestión Administrativa de esa cartera a instrumentar las medidas correspondientes.

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En el texto publicado en el Boletín Oficial no identifica el material que se pretende adquirir. Tampoco permite establecer si se trata de armamento, vehículos, aeronaves, sistemas electrónicos u otro tipo de equipamiento.

La decisión se conoce en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la actividad petrolera en el Atlántico Sur.

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