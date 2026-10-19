Javier Milei visitará este lunes Neuquén para participar de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, uno de los principales encuentros de la industria hidrocarburífera del país. La actividad se desarrollará en el Espacio DUAM y contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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La visita se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de promover inversiones productivas y reforzar los vínculos con los gobernadores, especialmente en las provincias que concentran proyectos estratégicos para el desarrollo energético y minero.

Milei tiene previsto cerrar el acto inaugural con un discurso ante empresarios, representantes de compañías petroleras y referentes del sector. La exposición reunirá a más de 400 marcas y espera recibir a unos 20.000 visitantes, en un contexto marcado por la expansión de Vaca Muerta y las expectativas de crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una de las herramientas centrales para atraer capitales destinados a ampliar la producción y la infraestructura.

Entre los proyectos destacados se encuentra el desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, con una inversión anunciada de alrededor de US$12.400 millones a lo largo de 25 años. También se encuentra el proyecto Los Toldos II Este, vinculado con Tecpetrol y GyP, con una inversión prevista de US$6.432 millones.

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A estos desarrollos se suman las obras de infraestructura destinadas a mejorar la capacidad de transporte de hidrocarburos, entre ellas la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y los proyectos asociados a la producción no convencional.

La apuesta oficial consiste en convertir el crecimiento de Vaca Muerta en mayores exportaciones, ingreso de divisas y nuevas oportunidades para la actividad económica. Sin embargo, el impacto dependerá de que las inversiones anunciadas se traduzcan efectivamente en obras, producción y empleo.

La agenda presidencial también tiene una dimensión política. Milei compartirá la actividad con el gobernador Rolando Figueroa, con quien la Casa Rosada mantiene una relación institucional favorable, pese a que ambos pertenecen a espacios políticos diferentes. El acercamiento resulta relevante para el oficialismo nacional, que necesita construir acuerdos con mandatarios provinciales para avanzar con sus iniciativas en el Congreso.

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Según lo previsto, Milei partirá por la noche hacia Madrid, España, donde desarrollará una gira de dos días con encuentros empresariales, una actividad académica y una reunión con Isabel Díaz Ayuso, dirigente del Partido Popular.