De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% interanual a precios constantes. El resultado profundiza una tendencia negativa que lleva cinco años consecutivos de retrocesos para una de las fechas comerciales más importantes del calendario.

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El relevamiento reflejó las dificultades que atraviesa el consumo, en un contexto en el que los presupuestos familiares ajustados condicionan las decisiones de compra. Si bien los comercios implementaron descuentos, promociones y alternativas de financiación para incentivar las ventas, las estrategias no fueron suficientes para generar una recuperación significativa.

En este escenario, el ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque con diferencias importantes entre los distintos sectores comerciales. El monto más elevado correspondió a cosméticos y perfumería, con $88.000 por operación. Le siguieron electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332. En tanto, el gasto promedio alcanzó los $60.089 en equipos periféricos, accesorios y celulares; $55.416 en indumentaria y $37.638 en librería.

El análisis sectorial de CAME mostró que cuatro de los seis rubros relevados tuvieron caídas en comparación con el Día de la Madre del año pasado.

La mayor retracción se registró en electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una baja del 3,6%. Por su parte, cosméticos y perfumería, junto con equipos periféricos, accesorios y celulares, retrocedieron un 3,2% cada uno.

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Calzado y marroquinería también presentó un resultado negativo, con una disminución del 2,2%.

En contrapartida, librería fue el sector con mejor desempeño, al registrar un crecimiento del 3,4%. Indumentaria, por su parte, mostró una mejora del 0,1%.

El informe también analizó el impacto que tuvo la celebración en la actividad de los comercios. Para el 39,9% de los consultados, la fecha generó un movimiento moderado, mientras que el 31,7% consideró que contribuyó a incrementar las ventas, aunque sin modificar el panorama general.

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En tanto, el 19,3% sostuvo que el Día de la Madre no tuvo impacto en su facturación y apenas el 9% lo definió como una fecha clave para impulsar las operaciones.

Las expectativas de los comerciantes tampoco se cumplieron, el 32,5% vendió menos de lo previsto, frente al 16,2% que logró superar sus proyecciones.

Los datos muestran que, pese a la importancia comercial de la celebración, el consumo continúa condicionado por la cautela de los compradores. Las promociones y las facilidades de pago ayudaron a concretar algunas operaciones, pero no consiguieron revertir la tendencia negativa que afecta a las ventas minoristas pymes.