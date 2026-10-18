Las transacciones anuales pasarían de 10.000 millones a 34.000 millones, impulsadas por las transferencias, las tarjetas y las compras mediante inteligencia artificial.

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La digitalización financiera transformó la forma de pagar en la Argentina y consolidó una industria que genera miles de millones de dólares al año.

Según el Global Payments Report 2026, elaborado por Boston Consulting Group (BCG), el negocio de los medios de pago facturó USD 5.200 millones en 2025 y mantendría una expansión anual del 5,5% hasta alcanzar los USD 6.800 millones en 2030.

El crecimiento también se reflejará en el volumen de operaciones. Las transacciones anuales pasarían de 10.000 millones en 2025 a 34.000 millones al final del período proyectado, con el avance de las transferencias instantáneas y la mayor adopción de herramientas digitales.

En la comparación regional, Chile lidera entre los mercados mencionados, con ingresos que pasarían de USD 8.800 millones a USD 11.600 millones. Colombia crecería de USD 5.600 millones a USD 7.700 millones, mientras que Perú avanzaría de USD 3.500 millones a USD 4.800 millones.

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Las tarjetas seguirán siendo una fuente central de ingresos. En la Argentina, el negocio asociado al crédito y al débito pasaría de USD 2.400 millones en 2025 a USD 2.800 millones en 2030. El informe estima que los ingresos regionales de este segmento crecerán a una tasa anual del 7%.

Gonzalo Troncoso, managing director de BCG y uno de los responsables del estudio, destacó que el país cuenta con adquirentes consolidados, competencia entre proveedores y una penetración relevante de tarjetas. También señaló el peso de Mercado Pago, cuya estrategia centrada en la experiencia del usuario le permitió alcanzar una posición predominante en el mercado argentino.

La inteligencia artificial entra en el circuito de pagos

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La próxima etapa de expansión estará vinculada al comercio agéntico, un modelo en el que los sistemas de inteligencia artificial podrán seleccionar productos y completar compras en nombre de los usuarios, de acuerdo con preferencias, presupuestos y autorizaciones previamente establecidos.

A diferencia de las herramientas que solo recomiendan productos o comparan precios, estos agentes podrán ejecutar operaciones e incluir el pago. Su desarrollo abre nuevas oportunidades para los proveedores financieros, aunque también plantea desafíos en materia de seguridad, autenticación y consentimiento.

Según BCG, el 73% de los grandes comercios cambiaría de adquirente si otro proveedor ofreciera mejores herramientas para procesar compras realizadas mediante agentes de inteligencia artificial. La tokenización y los mecanismos de autorización delegada aparecen entre las tecnologías necesarias para validar estas transacciones.

La predisposición de los consumidores también muestra un cambio. Una encuesta global de Worldpay difundida en 2025 indicaba que el 25% de los consultados nunca utilizaría un agente de IA para comprar. En 2026, esa proporción cayó al 6%.

En América Latina, BCG proyecta que los ingresos de la industria de pagos alcanzarán cerca de USD 287.000 millones en 2030. Sin embargo, el aumento de las operaciones no garantizará por sí solo mayores ingresos para las empresas: el desafío será captar valor en un mercado cada vez más competitivo.

Fuente: Infobae