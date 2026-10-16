La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del habeas corpus colectivo y correctivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) por el traslado de detenidos desde el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en Villa Devoto, hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Ads

La resolución ratificó el criterio de primera instancia, que consideró que la relocalización de los internos, en el marco del cierre progresivo del establecimiento porteño, no constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.

El fallo fue firmado por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. De esta manera, el tribunal confirmó la decisión del juez Santiago Bignone y la postura del fiscal Pablo Recchini.

Puede interesarte

Sin embargo, la Cámara dispuso que el Servicio Penitenciario Federal cumpla estrictamente con el protocolo de notificaciones para los próximos traslados. En particular, ordenó comunicar los movimientos con una anticipación de 72 horas a los juzgados y las defensas correspondientes.

Además, exigió garantizar el ingreso inmediato del personal de la Procuración Penitenciaria de la Nación para inspeccionar las dependencias.

Ads

Ads