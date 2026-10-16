El presidente de la Republica Argentina, Javier Milei, mantuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pocas horas después de que el mandatario visitó Washington.

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La noticia fue comunicada por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quien destacó en una publicación de X que "ambos líderes reafirmaron la solidez de la asociación entre Estados Unidos y Argentina".

En la charla, se "analizaron oportunidades para profundizar el comercio bilateral, ampliar la inversión transparente y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo nuestro hemisferio".

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En su conclusión, el funcionario de la administración de Donald Trump, mencionó que “el secretario y el presidente Milei reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración para lograr resultados concretos que beneficien tanto al pueblo estadounidense como al argentino”.

Es de mencionar que la conversación, además de reafirmar la colaboración de ambas naciones, se produce en la previa de la llegada al país, durante la próxima semana, de dos funcionarios clave dentro del gobierno estadounidense, siendo estos el subsecretario de Estado, Christopher Landau y del propio subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

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Donde entre el temario a tratar se encontraran dejar listos los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unido JD Vance a Argentina prevista para noviembre.

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