El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lanzó una dura advertencia a los gobernadores provinciales, ante un eventual regreso del kirchnerismo. Sus declaraciones surgieron en medio de la tensión que existe entre el Gobierno del Presidente Nacional, Javier Milei, y los mandatarios provinciales por la eliminación de las PASO.

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“Yo creo que los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, comentó. Y a su vez imaginó un eventual escenario en el que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gana las elecciones presidenciales en 2027.

Según los dichos del funcionario del gobierno libertario, con la vuelta del kirchnerismo. Empezarían los cortes en la avenida 9 de julio y también los piquetes, a su vez comentó que le sacaría “la coparticipación a la Ciudad”.

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A su vez mencionó como sería este hipotético escenario en el sur del país: "Otra vez avanzan las tomas de tierras, se ocupan campos y cortan rutas. Imagínate lo que viene diciendo el kirchnerismo, que va a revisar en el RIGI . ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?".

“¿Que va a pensar Córdoba si le vuelven con la 125? ¿Qué va a pensar el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo con la discusión del narcotráfico?”, mencionó en línea con lo anterior dicho.

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Santilli se encuentra en plena negociación con los gobernadores, en búsqueda de avanzar en la reforma política que pretende la administración de Javier Milei, pero que de momento, se encuentra estancada la discusión desde hace meses.

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La razón de este estancamiento en la discusión radica en el punto central del proyecto, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta medida en particular se ha visto resistida por parte de sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y y también otros gobernadores que suelen jugar en línea con los intereses de la Casa Rosada.

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