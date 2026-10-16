A la hora de elegir un empleo, el sueldo comparte protagonismo con el ambiente de trabajo y la posibilidad de mantener un equilibrio con la vida personal. Así lo muestra una encuesta de IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, realizada entre 847 jóvenes de 18 a 30 años residentes en Argentina.

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El 70,34% de los participantes calificó como muy importante contar con un buen clima laboral, mientras que el 69,66% destacó la posibilidad de compatibilizar las responsabilidades laborales, personales y familiares. En tercer lugar quedaron el salario y los beneficios económicos, con el 59,46%.

Los ingresos mantienen un peso significativo: alrededor del 96% consideró importantes o muy importantes los tres aspectos. Los resultados muestran que la remuneración forma parte de una evaluación que también incluye el trato cotidiano y el tiempo disponible fuera del trabajo.

Horarios flexibles y modalidad híbrida

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La búsqueda de equilibrio se refleja en las condiciones de contratación preferidas. El 43,84% eligió los horarios flexibles como la mejor alternativa para combinar el empleo con su vida personal y familiar.

Además, el 58,86% señaló que la modalidad híbrida, que alterna jornadas presenciales y remotas, es la que mejor se adapta a su situación actual. Esta preferencia apunta a contar con mayor autonomía para organizar el tiempo, manteniendo espacios de encuentro en el lugar de trabajo.

Cómo imaginan una empresa ideal

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Al describir la organización en la que les gustaría trabajar, el 39,8% mencionó el clima laboral y las relaciones humanas. Por su parte, el 26,4% destacó el propósito y el impacto social, y el 25% hizo referencia al bienestar y al equilibrio personal.

También se observaron diferencias por género. Entre las mujeres, el 74% consideró muy importantes tanto el buen ambiente como el equilibrio entre trabajo y vida personal. Entre los varones, esos porcentajes fueron del 65% y del 63%, respectivamente.

En cuanto a las motivaciones, el 60,92% manifestó acuerdo con que disfrutar del trabajo es un incentivo, mientras que el 52,78% señaló la obtención de ingresos.

El alcance de los resultados

El informe aclara que la encuesta no representa a toda la juventud argentina, sino que describe las respuestas de quienes participaron. La muestra fue mayoritariamente femenina, con una edad promedio de 20,6 años y una fuerte presencia de estudiantes universitarios. Además, el 62,93% se dedicaba exclusivamente a estudiar.

Dentro de ese grupo, las respuestas plantean un desafío para los empleadores: ofrecer una remuneración adecuada junto con buenas relaciones laborales, flexibilidad y oportunidades de desarrollo.