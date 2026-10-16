La Justicia suspendió provisoriamente el pago de la multa diaria que se le había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que habilitó la revisión de una resolución judicial cuestionada por el Gobierno nacional.

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La sanción original había sido dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien fijó una multa de $100.000 por día contra el titular de la Jefatura de Gabinete ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en una medida cautelar.

La Cámara hizo lugar a un recurso de queja presentado por el Estado nacional luego de que el juez de primera instancia rechazara la posibilidad de apelar una intimación vinculada con el cumplimiento de la ley.

Los camaristas consideraron que esa negativa podía ocasionarle al Gobierno un “gravamen irreparable” y habilitaron el tratamiento del recurso. Sin embargo, aclararon que la decisión no implica adelantar una opinión sobre el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.

El fallo lleva las firmas de los jueces de Cámara Sergio Gustavo Fernández y de los magistrados subrogantes José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán.

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De esta manera, la sanción económica quedó provisoriamente en suspenso mientras avanza la revisión judicial.

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