El Gobierno nacional presentó una denuncia penal para que se investiguen los incidentes ocurridos este jueves en las inmediaciones del Congreso, durante la movilización en defensa de la universidad pública.

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La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional y busca establecer quiénes fueron los responsables de los destrozos y los ataques contra efectivos de las fuerzas federales.

De acuerdo con el documento, un grupo de manifestantes habría actuado con el rostro cubierto y arrojado piedras y otros elementos contundentes contra instalaciones de la zona y personal de seguridad. Además, el escrito señala que los episodios habrían provocado lesiones a integrantes de las fuerzas policiales.

La denuncia solicita que se avance en la identificación de las personas involucradas y se determinen las posibles responsabilidades por los hechos registrados durante la protesta.

Entre las figuras penales mencionadas por el Ministerio de Seguridad se encuentran el atentado y la resistencia agravados a la autoridad, las lesiones agravadas y el daño agravado.

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Los funcionarios también plantearon la posibilidad de que los disturbios hayan buscado interferir en el desarrollo de la actividad legislativa prevista para esa jornada. Esa hipótesis deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

Para reconstruir lo sucedido, el Gobierno pidió que se recopilen videos de los incidentes, imágenes de cámaras de vigilancia públicas y privadas, reportes del operativo de seguridad y documentación médica de los agentes que habrían sufrido lesiones.

La presentación fue suscripta por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, quienes reclamaron que se adopten medidas para individualizar a los presuntos responsables.

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A partir de la denuncia, la investigación deberá establecer cómo se desarrollaron los episodios, qué participación tuvo cada persona y si las conductas denunciadas encuadran en alguno de los delitos señalados.