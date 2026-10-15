El Gobierno nacional repudió este jueves los incidentes registrados durante la Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los episodios de violencia y lanzó una fuerte advertencia contra los involucrados.

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“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, expresó la funcionaria a través de sus redes sociales, en medio de la movilización convocada por estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En su publicación, Monteoliva sostuvo que determinados manifestantes buscan desafiar a las fuerzas de seguridad y alterar el orden público. “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”, afirmó.

Además, advirtió que el Gobierno avanzará contra quienes cometan delitos durante las protestas. “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, señaló, y agregó: “En Argentina, nadie está por encima de la ley”.

Los enfrentamientos se produjeron durante la jornada de protesta frente al Congreso, donde se había desplegado un importante operativo de seguridad. En medio de los incidentes, los efectivos utilizaron un camión hidrante y gases para dispersar a los manifestantes.

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Por su parte, algunos participantes cuestionaron el accionar policial y denunciaron que la intervención también afectó a personas que se encontraban manifestándose de manera pacífica.

La movilización forma parte de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrolla en distintos puntos del país para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.

De esta manera, la jornada quedó marcada por un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y sectores universitarios, en medio de un conflicto que continúa abierto por el financiamiento de la educación superior.

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