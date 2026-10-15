El presidente Javier Milei defendió este jueves su programa económico ante empresarios e inversores de Estados Unidos y reconoció que la apertura comercial impulsada por su gestión genera consecuencias dispares entre las actividades productivas. “La apertura genera que algunos sectores se expandan y otros vayan a la quiebra”, afirmó durante su exposición en la Cámara de Comercio de Washington.

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En su discurso, el mandatario sostuvo que la economía argentina atraviesa una transformación profunda que produce ganadores y perdedores. Según explicó, la reasignación de recursos derivada de la apertura comercial puede favorecer el crecimiento de algunas actividades, mientras que otras pierden participación o dejan de ser viables.

“Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores”, expresó Milei, quien también remarcó la importancia de proteger el derecho de propiedad para permitir que las empresas puedan desarrollarse.

Las declaraciones se produjeron en el marco de su visita a Estados Unidos, donde el Presidente busca reforzar los vínculos con el sector privado y presentar su programa económico ante potenciales inversores.

Durante su presentación, Milei aseguró que la Argentina está avanzando en el control de la inflación y destacó el equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales objetivos de su administración.

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El Presidente afirmó que el país se encuentra entre las cinco economías del mundo con equilibrio fiscal y sostuvo que está logrando “domar la inflación”. En ese contexto, mencionó variaciones del 30% en el índice minorista y del 20% en el mayorista, aunque la nota original no detalla el período de referencia de esas cifras.

El mandatario también rechazó que exista un problema con el empleo y defendió la orientación general de su política económica, basada en la desregulación, la apertura comercial y la reducción de la intervención estatal.

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