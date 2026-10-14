Un hecho curioso ocurrió en el "Game Jam Desarrolladoras Formosa", en el que presentaron “Gildus” un videojuego en el que el protagonista del mismo es el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien debe luchar contra un león con una motosierra que buscar talar un quebracho colorado.

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"No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego de nuestro superhéroe favorito que se trata de ‘Gildus’", comentó al presentarlo al público Bruno Sánchez, profesor de música y quien es uno de los desarrolladores del videojuego.

Junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que reside en Chaco y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero, presentaron el proyecto en el evento que se realizó en Women in Games Argentina junto al CFI, la UNESCO y el gobierno provincial de Formosa.

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El nombre completo del proyecto es "Gildus, Formosa bajo techos azules", inspirado en los techos azules de las obras públicas que realiza el gobierno formoseño. El juego tiene dos niveles y una misión “construir y proteger”.

"En el primer nivel, vas juntando cajas que tienen tejas azules para ir construyendo escuelas, hospitales, teatros, polos científicos, estaciones de bomberos. Y en el segundo nivel, hay un invasor, que es un león con una motosierra", comentó Sánchez.

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La referencia es clara a los recortes que realizó la gestión de Javier Milei. “Lo que tiene que hacer Gildus es defender a Formosa , porque quieren destruir con la motosierra todo lo construido”, agregó el creador.

En la presentación, el otro Sánchez, Fernando. remarcó que es de Chaco y que se vio sorprendido por los techos azules, no solo por su cantidad sino por su “calidad”.

"El león quiere avanzar con la motosierra, pero se encuentra con el quebracho . Y como se dice popularmente, ‘el quebracho es duro y firme como el formoseño’. Entonces la motosierra se queda atascada y Gildus aprovecha para poder expulsar al invasor", comentó.

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Los creadores explicaron que el juego está desarrollado en 3D y enseñaron cómo se recolectan las cajas con tejas azules. En la presentación, Bruno Sánchez aclaró que es un prototipo y comentó que Gildus arranca con cuatro vidas. y “para que el león muera hay que golpearlo tres veces”.

Al finalizar el mismo, en los créditos figura: "El pueblo sigue en pie". "Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo con el quebracho", indica una placa. Y finaliza: "Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar".