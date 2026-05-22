gildo insfran

Bullrich cruzó a Kicillof e Insfrán y habló de “feudalismo”
La senadora oficialista destacó el uso de inteligencia artificial en políticas sociales. Cuestionó a las gestiones provinciales, al considerar que carecen de transparencia y eficiencia.
La senadora oficialista destacó el uso de inteligencia artificial en políticas sociales. Cuestionó a las gestiones provinciales, al considerar que carecen de transparencia y eficiencia.
Lo aseguró al ex diputada Gabriela Neme y denunció amenazas de una funcionaria provincial durante una visita al lugar.
Es por los hechos denunciados acerca de la vulneración de derechos humanos en la provincia de Formosa. También por la detención de dos concejalas cuando manifestaban reclamando al gobierno provincial y defendiendo los derechos de los ciudadanos de su provincia.