La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, criticó hoy al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al mandatario formoseño Gildo Insfrán, al comparar sus gestiones con un modelo de “feudalismo”, en el marco del lanzamiento del sistema Gemelo Digital impulsado por el Gobierno nacional.

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La ex ministra de Seguridad elogió la implementación de inteligencia artificial en las políticas sociales a través del Ministerio de Capital Humano, al considerar que aporta mayor eficiencia, transparencia y velocidad en la gestión.

En ese contexto, cuestionó a los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Formosa, a los que acusó de sostener modelos alejados de esas prácticas.

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“Excelente integrar la Inteligencia Artificial en las políticas sociales de nuestro país: datos, transparencia y velocidad. Gran decisión de @SPettovelloOK y su equipo. ¿Se imaginan algo así en Formosa o la Provincia de Buenos Aires? Para mi explota la IA por no entender tanto feudalismo y desmanejo”, expresó Bullrich en su cuenta de la red social X.

El planteo se produjo luego de que el presidente Javier Milei difundiera un video en el que presentó el primer Gemelo Digital, al que definió como “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas