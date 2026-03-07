La ex diputada provincial Gabriela Neme denunció que en la escuela donde el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo días atrás una entrevista con alumnos todavía no comenzaron las clases, durante una visita que realizó al establecimiento educativo EPEP Nº 548 Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez.

La dirigente opositora difundió un video grabado en la institución en el que asegura que el ciclo lectivo aún no se inició. “Es un relato montado. Lo del lunes fue sólo una foto”, sostuvo al cuestionar la actividad encabezada por el mandatario provincial.

Durante su recorrida, Neme fue increpada por una funcionaria del gobierno formoseño. Según relató, se trata de Blanca Denis, asesora del gobernador, quien le habría gritado: “El día que te filmen tu casa atajate las consecuencias”.

De acuerdo con la dirigente, la funcionaria también habría ordenado impedirle el ingreso al establecimiento y a un barrio cercano. “Si ven que Neme va al barrio tienen que avisar. Avísenme al instante, por favor. Y las veces que la vean le tienen que mandar a la mierda y correrla, insultarle, decirle de todo”, se escucha en una grabación que, según afirmó, recibió posteriormente.

Tras el episodio, Neme responsabilizó públicamente a Denis y al gobernador por cualquier eventual agresión. “Cualquier cosa que a mí o a mi equipo le pase en el lote es responsabilidad de Blanca Denis y de Gildo Insfrán, porque Blanca Denis es la patotera de Gildo Insfrán. Vamos a seguir yendo. Yo a esa señora no le tengo miedo”, aseguró.

La polémica se originó luego de que se difundiera una entrevista realizada por estudiantes al gobernador durante una recorrida por la escuela, en la que los alumnos formularon preguntas elogiosas sobre su gestión. El contenido del video generó críticas en redes sociales y cuestionamientos por un presunto intento de adoctrinamiento político.

En ese intercambio, uno de los estudiantes preguntó: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?”, a lo que Insfrán respondió: “Se siente satisfacción. Nosotros desde la política podemos hacer edificios lindos y costear los sueldos de quienes trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes son los docentes”.

Durante la actividad, el mandatario también defendió las políticas educativas de su gestión y sostuvo que en toda la provincia se distribuyen kits escolares para los alumnos. Además, cuestionó al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei por los recortes de fondos y aseguró: “No importa que nos sigan amenazando o recortando la coparticipación. Nosotros siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”.

Fuente: con información de Infobae