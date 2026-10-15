Javier Milei estuvo presente en la Gala Hispana, un evento privado realizado en Estados Unidos, donde se refirió a la contienda electoral brasileña y sostuvo que Bolsonaro se impondrá ante el “dictador de Lula”. Además, envió un mensaje de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato, a quien consideró “injustamente encarcelado”.

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La intervención del mandatario argentino se produjo en el marco de una visita oficial de dos días a Estados Unidos, que combina encuentros con empresarios, reconocimientos y actividades vinculadas a su alineamiento político con Donald Trump.

Milei compartió la gala con Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano del candidato presidencial. Ambos participaron de la actividad organizada por Latino Wall Street, una plataforma vinculada a referentes cercanos a Trump.

Durante el encuentro, el Presidente argentino recibió una distinción por su liderazgo e impacto global en el marco de la Herencia Hispana, ante un auditorio integrado por empresarios, dirigentes y figuras relacionadas con el Partido Republicano y sectores conservadores internacionales.

La visita presidencial a Washington incluye reuniones con empresarios y una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, prevista para este jueves. Allí, Milei presentará su visión sobre el crecimiento económico argentino y recibirá una distinción vinculada a la defensa de la libre empresa.

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También participará de una actividad en la Embajada argentina dedicada a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo.

El viaje se desarrolla en un contexto de alineamiento político entre Milei y Trump, mientras el mandatario argentino busca fortalecer sus vínculos con dirigentes conservadores de la región y respaldar a sus aliados en los procesos electorales de América Latina.

Con sus declaraciones desde Washington, el Presidente volvió a involucrarse públicamente en la campaña brasileña y profundizó sus diferencias con Lula, en una disputa cuyo resultado podría influir en el rumbo político y económico de uno de los principales socios comerciales de Argentina.

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