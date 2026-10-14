El Gobierno, a través de la disposición 804/2026, prohibió la venta de los juguetes blandos tipo squishy de la marca Pinch Family en todo el país. Esta prohibición surge luego de que se detecten niveles de flatatos que superan el máximo admitido para este tipo de productos.

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Esta decisión de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, se suma a otra prohibición dictada por el Gobierno a finales de agosto. En ese entonces, se restringió la importación, fabricación, almacenamiento y comercialización de determinados juguetes blandos tipo squishy, y sus versiones genéticas similares, por los riesgos asociados a su composición química.

En esta oportunidad, la disposición se refiere específicamente a los juguetes de la marca Pinch Family, conocidos como squishy o squeezy. Estas, son figuras de plástico blando que pueden apretarse y deformarse con las manos. A diferencia de la medida anterior, la nueva resolución se apoya en un análisis de laboratorio que detectó una sustancia química por encima del límite permitido.

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Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) los productos son figuras de plástico blando fabricadas en China y comercializadas en comercios, redes sociales y plataformas de venta en línea.

De esta manera, el Gobierno ordenó a los importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas que destruyan y desechen de manera segura e inmediata todos estos juguetes.

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