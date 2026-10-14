El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una etapa decisiva. Este miércoles 14 de octubre, desde las 10:00, continuarán los alegatos de las querellas que representan a Dalma y Gianinna Maradona y a las hermanas del exfutbolista, en una audiencia clave para conocer sus conclusiones sobre las responsabilidades penales de los profesionales de la salud imputados.

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Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, expondrán Fernando Burlando, abogado de las hijas del Diez, y Pablo Jurado, representante de las hermanas de Diego. Sus presentaciones se producirán luego de los alegatos de los abogados de Jana Maradona y Dieguito Fernando, quienes cuestionaron la atención médica que recibió el exjugador durante sus últimos días de vida.

La jornada se desarrolla en el tramo final de un proceso judicial que busca determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, mientras permanecía en una vivienda de Tigre bajo un esquema de internación domiciliaria.

Con las exposiciones de Burlando y Jurado, está previsto que concluyan los alegatos de las querellas particulares. La próxima semana será el turno de las defensas de los profesionales de la salud acusados, que podrán presentar sus argumentos frente a las imputaciones y los pedidos de condena.

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