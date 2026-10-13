El Ministro de Economía, Luis Caputo se reunió con la directoria gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Tailandia en medio de la asamblea general que realiza la organización junto al Banco Mundial.

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Del encuentro participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice del Palacio de Hacienda, José Luis Daza.

Tras la charla, Caputo destacó el respaldo que mantiene la jefa del Fondo a las medidas económicas de la gestión de Javier Milei. “Fue muy elogiosa de la disciplina fiscal”, escribió el funcionario en su perfil de X.

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Por su parte, Gerorgieva ratificó que continúan las conversaciones para una nueva revisión del acuerdo con Argentina, donde el equipo económico busca destrabar un desembolso de 860 millones de dólares por parte del fondo.

“Excelente reunión con el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Nuestros equipos están trabajando estrechamente para finalizar las discusiones de la tercera revisión”, sostuvo la gerente también en X.

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“Damos la bienvenida a las mejoras en los fundamentos económicos y la resiliencia, anclados en la disciplina fiscal mientras muchos países luchan con altos déficits”, concluyó.

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El encuentro se dio tras conocerse las proyecciones de crecimiento para la economía argentina. Ya que desde el organismo, espera que el PBI se expanda a 2,1 este año, y estimó que la inflación anual cerrará en 32,5% a finales de diciembre. Y para 2027 el organismo proyectó un crecimiento en la actividad económica el 3,5%.

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