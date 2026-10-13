El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato oficial de inflación de septiembre, en un escenario marcado por las expectativas de una nueva aceleración de los precios. Las estimaciones privadas ubican el índice cerca del 2% mensual, por encima del 1,7% registrado en agosto.

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El informe, previsto para las 16:00, permitirá conocer cómo evolucionaron los precios durante el noveno mes del año y cuál fue el impacto de los principales rubros de consumo sobre el costo de vida.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas proyectaron una inflación del 1,9% para septiembre. Otras consultoras estimaron cifras similares, aunque algunas anticiparon que el indicador podría superar el umbral del 2%.

Uno de los factores que habría presionado sobre el índice general fue el incremento de los alimentos, especialmente de las verduras. También incidieron los aumentos estacionales vinculados con la indumentaria y el cambio de temporada.

En agosto, el IPC nacional registró una suba del 1,7%, lo que representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. Las proyecciones para septiembre anticipan un cambio de tendencia, con un incremento que podría interrumpir esa mejora mensual.

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La publicación del dato de septiembre también será clave para evaluar las expectativas de inflación hacia el cierre de 2026. Según el REM del Banco Central, los analistas proyectaron una variación mensual del 1,7% para octubre y estimaron que la inflación acumulada durante el año rondaría el 30%.

La evolución de los alimentos, los servicios regulados, las tarifas y los precios estacionales será determinante para el comportamiento del índice durante el último trimestre.

El dato oficial permitirá establecer si la inflación efectivamente volvió a acelerarse y cuáles fueron los sectores que más contribuyeron al resultado. También ofrecerá una referencia para evaluar la evolución del poder adquisitivo de los hogares, en un contexto en el que los aumentos de precios continúan siendo una de las principales variables de seguimiento económico.

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