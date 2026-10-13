El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en una visita clave para las negociaciones económicas de la Argentina. El principal objetivo del funcionario será avanzar en la aprobación de la tercera revisión del acuerdo vigente con el organismo y destrabar un desembolso pendiente de alrededor de US$860 millones.

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La agenda oficial se desarrollará entre el 12 y el 18 de octubre y contará con la participación de autoridades económicas, presidentes de bancos centrales y representantes de organismos multilaterales. En ese marco, Caputo mantendrá una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para acercar posiciones sobre los puntos pendientes del programa.

El ministro estará acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning. También tiene previsto reunirse con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

La tercera revisión del acuerdo, por un total de US$20.000 millones, contempla el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno durante el segundo trimestre de 2026. Entre los principales puntos que analizará el Fondo se encuentran el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.

En materia fiscal, el programa establece una meta anual de superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, el Gobierno no alcanzó el objetivo previsto para el primer semestre, por lo que deberá gestionar una dispensa del organismo para que la evaluación pueda avanzar.

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Las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2027 estiman que el superávit primario de 2026 podría ubicarse en el 1,5% del PBI, mientras que el resultado financiero sería positivo en un 0,2%.

El otro eje central de las conversaciones será la recomposición de las reservas del Banco Central. Si bien la entidad acumuló importantes compras de divisas durante el año, el FMI también evalúa la evolución de las reservas netas según la metodología establecida en el acuerdo.

La aprobación de la auditoría permitiría habilitar un nuevo giro de fondos cercano a los US$860 millones, que contribuiría a reforzar las reservas internacionales y aliviar las necesidades financieras del país.

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No obstante, el desembolso no se concretará automáticamente con el cierre de las conversaciones. Primero, los equipos técnicos deben alcanzar un entendimiento y, posteriormente, la revisión deberá obtener el aval de las autoridades correspondientes y del Directorio Ejecutivo del FMI.

Por ese motivo, las reuniones en Bangkok representan una oportunidad para que el equipo económico avance en los acuerdos pendientes y acerque posiciones con la conducción del organismo.

Además de las conversaciones bilaterales, el ministro participará de la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, de encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional.

También será expositor en un panel dedicado al impacto de las reformas sobre el crecimiento de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Mundial. A su vez, compartirá una reunión con representantes económicos de la región y autoridades del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.