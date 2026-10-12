Las inundaciones mantienen en alerta a las provincias de Corrientes y Entre Ríos, donde la crecida de los ríos Uruguay y Paraná comenzó a afectar a distintas localidades y obligó a reforzar las tareas de asistencia. Más de 400 personas se encuentran afectadas por la situación, en un escenario que podría agravarse si continúan las precipitaciones.

Ads

El avance del agua complica la circulación en sectores bajos, por lo que familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares de manera preventiva. Otros vecinos comenzaron a retirar pertenencias para evitar que queden bajo el agua ante una eventual crecida mayor.

La preocupación también está puesta en las previsiones climáticas para los próximos meses. Los pronósticos advierten que el fenómeno de El Niño podría extender sus efectos hasta el verano, con diciembre como uno de los períodos que requieren mayor atención.

El temporal también provocó interrupciones en los servicios y en las conexiones fluviales. Se suspendió el servicio de lanchas entre Monte Caseros y Bella Unión, Uruguay, y se restringió el cruce fronterizo por esa vía. En Alvear, en tanto, el río superó el nivel de alerta y Prefectura dispuso el cierre del puerto local, lo que afectó la conexión internacional con Itaquí, Brasil.

Las complicaciones alcanzaron también a las actividades turísticas, que debieron suspenderse en las zonas afectadas por la crecida.

Ads

En Entre Ríos, Concordia atraviesa una situación delicada por el avance del río Uruguay, que inundó distintos sectores de la costanera y obligó a reforzar las tareas de prevención y asistencia.

El impacto del temporal también dejó personas heridas. Tres personas fueron atendidas en el Hospital Masvernat por lesiones provocadas por la voladura de techos durante la tormenta.

Otra de las localidades afectadas es Paso de los Libres, en Corrientes. Allí, el río Uruguay llegó a los 8,81 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 8,50 metros.

Ads

Ante este escenario, 25 personas fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte 5, donde funciona un centro de evacuación.

Frente al panorama, el Gobierno de Entre Ríos intensificó las medidas preventivas para reducir el impacto de las inundaciones. El gobernador Rogelio Frigerio informó que la provincia declaró la emergencia hídrica y reforzó las defensas ante posibles nuevas crecidas.

Además, se aceleraron obras pendientes y se realizaron trabajos de limpieza de arroyos, canales, alcantarillas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua. Las tareas incluyen intervenciones en el arroyo Manzores y en otros puntos de la provincia considerados prioritarios para prevenir anegamientos.

En paralelo, las autoridades de Corrientes y Entre Ríos mantienen el seguimiento de los niveles de los ríos y coordinan acciones de asistencia para las familias afectadas.

El fenómeno de El Niño vuelve a poner en alerta a las provincias del Litoral por la posibilidad de lluvias intensas y crecidas que afecten a las poblaciones cercanas a los ríos.

El Ministerio de Defensa de la Nación informó que trabaja junto con autoridades provinciales y organismos especializados para coordinar protocolos de emergencia y preparar recursos logísticos y sanitarios ante eventuales inundaciones. Mientras los equipos de asistencia continúan desplegados, la evolución de las precipitaciones y de los niveles de los ríos será determinante para establecer si es necesario ampliar las evacuaciones.

Por el momento, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas más comprometidas y recomiendan a los vecinos seguir la información oficial ante posibles cambios en las condiciones de seguridad.