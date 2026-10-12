Cada 12 de octubre, Argentina conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una jornada que invita a revisar la historia del continente y a promover el reconocimiento de los pueblos originarios, sus culturas y sus derechos.

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La fecha recuerda la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492, un acontecimiento que dio paso al proceso de conquista y colonización europea. Su conmemoración busca abrir una reflexión sobre las consecuencias de ese proceso para las comunidades que ya habitaban el territorio.

Por qué dejó de llamarse “Día de la Raza”

En Argentina, la denominación fue modificada en 2010 mediante el Decreto 1584, que estableció el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El cambio incorporó una perspectiva centrada en la igualdad, el reconocimiento de las identidades y el respeto por las distintas culturas.

La jornada propone reflexionar sobre los derechos de los pueblos originarios y generar espacios de diálogo intercultural. También invita a conocer y valorar sus historias, lenguas y tradiciones, como parte de la diversidad que integra el país.

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Una reflexión que llega al presente

La conmemoración permite abordar temas actuales, como la discriminación, los prejuicios y la convivencia entre comunidades con diferentes costumbres e identidades.

Reconocer la diversidad cultural implica escuchar distintas voces y comprender que los pueblos originarios forman parte del presente de la sociedad argentina. El 12 de octubre ofrece una oportunidad para profundizar ese diálogo y promover vínculos basados en el respeto y la igualdad.

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