Las exportaciones argentinas de bienes sumaron US$67.248 millones entre enero y agosto de 2026. Crecieron 21,4% frente al mismo período del año anterior. La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) proyecta que 2026 cerrará en US$103.200 millones, US$15.000 millones más que el récord de 2022.

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Las importaciones del período llegaron a US$48.999 millones, 2,6% menos que un año antes. El superávit comercial acumulado fue de US$18.249 millones.

El sector agroindustrial concentró 57,5% de las ventas. De ese total, 24,5% correspondió a productos primarios y 33% a manufacturas de origen agropecuario.

Las manufacturas de origen industrial representaron 26,6%. Las impulsaron el carbonato de litio, el oro y la industria automotriz, con foco en las pickups.

Los combustibles y lubricantes sumaron 15,9%. Crecieron 48,9% interanual por el petróleo crudo de Vaca Muerta.

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Entre enero y agosto, Brasil fue el principal destino, con US$8.578 millones. Siguieron Estados Unidos (US$6.691 millones), China (US$6.155 millones), Chile (US$4.289 millones) e India (US$4.276 millones).Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, estima despachos de bienes de entre US$176.000 y US$180.000 millones en 2035. Prevé que el salto venga del petróleo, el gas y la minería. Atribuye la aceleración de la producción a nuevos acuerdos comerciales con mercados estratégicos.

El economista jefe de PwC Argentina, José María Segura, sostiene que la inserción del país en las cadenas globales de producción tiene una dinámica inédita en casi un siglo. La vincula con tres demandas: alimentos, energía y economía de datos e inteligencia artificial.

Por otro lado Fernando Landa, presidente de CERA, destaca el efecto de Vaca Muerta y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en las exportaciones. Propone extender incentivos similares a más sectores para ampliar la cantidad de empresas exportadoras.

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Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb, estima despachos de bienes de entre US$176.000 y US$180.000 millones en 2035. Prevé que el salto venga del petróleo, el gas y la minería. Atribuye la aceleración de la producción a nuevos acuerdos comerciales con mercados estratégicos.

Además José María Segura, economista jefe de PwC Argentina, sostiene que la inserción del país en las cadenas globales de producción tiene una dinámica inédita en casi un siglo. La vincula con tres demandas: alimentos, energía y economía de datos e inteligencia artificial.

Por último Fernando Landa, presidente de CERA, destaca el efecto de Vaca Muerta y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en las exportaciones. Propone extender incentivos similares a más sectores para ampliar la cantidad de empresas exportadoras.

La Cámara, en tanto, pide extender los incentivos a más sectores para que más empresas vendan al exterior.

Fuente: La Nación