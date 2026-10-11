El gobierno de Javier Milei busca cerrar acuerdos con gobernadores para asegurar el respaldo legislativo a la reforma política, suspender las PASO y avanzar en una agenda de reducción de impuestos. En la Casa Rosada sostienen que ya existen compromisos preliminares, aunque todavía resta consolidar los votos en el Congreso.

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Las gestiones están encabezadas por Diego Santilli y Martín Menem, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el oficialismo considera que cuenta con el apoyo de varios mandatarios provinciales, pero todavía necesita asegurar el acompañamiento de algunos senadores, en particular del radicalismo.

Uno de los puntos en discusión es la reforma política, que podría incorporar cambios en el sistema electoral, entre ellos una boleta por espacio político. El Gobierno también evalúa moderar su competencia electoral en determinados distritos a cambio de compromisos provinciales con la desregulación y la baja de impuestos.

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La negociación incluye un capítulo fiscal. Los gobernadores reclaman que la Nación reduzca o elimine progresivamente las retenciones, el impuesto al cheque y las cargas patronales. A cambio, algunos plantean la posibilidad de impulsar acuerdos con intendentes para disminuir las tasas municipales, aunque su implementación todavía está lejos de estar garantizada.

En ese marco, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció una propuesta para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos a las empresas que generen puestos de trabajo a partir de 2028. Milei viajará a esa provincia el 19 de octubre para participar de la inauguración oficial de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia.

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El trasfondo de las conversaciones es la búsqueda de previsibilidad económica de cara a las elecciones de 2027. El oficialismo pretende mostrar que existe una coalición política capaz de sostener el rumbo económico más allá de una eventual victoria electoral.

Sin embargo, el resultado dependerá tanto de los acuerdos políticos como de la evolución de variables clave, entre ellas la inflación, los salarios, el crédito y la inversión.

Fuente: Infobae

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