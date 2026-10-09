Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó dos allanamientos en dos inmuebles de la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, logrando incautar un importante botín compuesto por lingotes de oro, un vehículo, teléfonos celulares y otros elementos, cuyo valor estimado supera los 1.200 millones de pesos.

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En el primer domicilio registrado, los efectivos de la Fuerza identificaron a tres personas mayores de edad y hallaron cuatro lingotes de oro, con un peso de más de 2 kilos y medio, los cuales se encontraban ocultos en el interior del depósito de agua del inodoro de un baño en desuso.

Además, en el mismo inmueble, se secuestró un automóvil, un equipo DVR, dos teléfonos celulares, 38 vainas, tres sobres con muestras de hisopados realizados sobre una heladera y diverso material de interés para la causa.

Por otra parte, durante la inspección realizada en el segundo domicilio, la Autoridad Marítima nacional identificó a cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, y se procedió a la incautación de dos celulares.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del Dr. Marcos Pérez Soruco, con la secretaría del Dr. Kevin Daniel Rearte, quien dispuso el secuestro de los elementos y que los identificados quedaran supeditados a la causa.

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Cabe destacar que la investigación que derivó en estos mandamientos judiciales se encuentra directamente vinculada con las pesquisas por la desaparición de un hombre, ocurrida el 7 de diciembre de 2025 en la misma localidad. Desde el 6 de mayo de 2026, la conducción de estas tareas investigativas quedó formalmente a cargo del personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura, y ya se habían realizados algunos procedimientos previos en la causa durante los meses de agosto y septiembre.

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