La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una reunión extraordinaria que se lleva a cabo desde las 9:00, con el objetivo de avanzar en la disputa judicial por la Ley de Tierras Rurales. La resolución que adopte podría volver a poner en vigencia, de manera provisoria, las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros que fueron eliminadas por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

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El expediente incluye un pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionan la constitucionalidad del artículo 154 del decreto presidencial, que derogó la Ley 26.737, sancionada en 2011.

La convocatoria se produjo luego de que los tres integrantes titulares de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograran alcanzar un acuerdo para resolver el planteo. Ante esa situación, fueron convocados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci en rol de conjueces para completar la integración del tribunal.

La medida cautelar que analiza la Corte apunta a suspender los efectos de la derogación de la Ley de Tierras mientras continúa la discusión sobre la validez constitucional de la decisión del Poder Ejecutivo.

Si el tribunal concede el pedido, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros volverían a aplicarse, al menos de manera provisoria. En cambio, si rechaza la solicitud, se mantendría vigente la derogación dispuesta por el DNU 70/2023.

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Otra posibilidad es que los jueces resuelvan devolver el expediente a una instancia judicial inferior para que continúe su trámite. Una decisión directa de la Corte sobre la cautelar, sin que antes se pronuncie un tribunal de primera instancia, sería una alternativa excepcional.

El planteo judicial busca determinar si la eliminación de las restricciones puede mantenerse mientras se discute su constitucionalidad o si corresponde recuperar provisoriamente las protecciones establecidas por la ley.

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