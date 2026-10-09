El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en una etapa decisiva este jueves 8 de octubre, con el comienzo de los alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Tras meses de audiencias y declaraciones testimoniales, la Fiscalía presentó sus conclusiones y solicitó penas de prisión para seis de los siete profesionales de la salud imputados.

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Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron 12 años de cárcel para el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado por la acusación como uno de los principales responsables de la atención médica del exfutbolista durante sus últimos días. Para la psiquiatra Agustina Cosachov, en tanto, solicitaron ocho años de prisión.

Además, solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical; cinco años para el psicólogo Carlos Díaz, junto con una inhabilitación profesional de 10 años; y cuatro años de prisión para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, con ocho años de inhabilitación para ejercer sus respectivas actividades.

En cambio, los representantes del Ministerio Público Fiscal adelantaron que no presentarán cargos contra Pedro Di Spagna, el médico clínico que también llegó imputado a esta instancia del proceso.

Durante su exposición, los fiscales sostuvieron que existieron decisiones y omisiones en la atención de Maradona que incrementaron los riesgos para su salud durante la internación domiciliaria en una vivienda de Benavídez, partido de Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

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Ferrari apuntó especialmente contra Luque, a quien identificó como el médico de cabecera del exfutbolista. Según la acusación, no se habrían profundizado estudios médicos recomendados, actualizado adecuadamente la historia clínica ni gestionado una internación en un centro especializado, pese a la complejidad del cuadro.

El fiscal también hizo referencia a las conclusiones de la junta médica que intervino en la investigación. Según expuso, los especialistas consideraron que Maradona atravesaba un cuadro de salud grave, que la atención recibida había sido inadecuada y que su muerte podría haberse evitado.

La acusación sostuvo, además, que el exfutbolista atravesó un período de agonía prolongado antes de fallecer. Para la Fiscalía, los signos de deterioro físico que presentaba durante sus últimos días no habrían recibido una respuesta médica acorde con su estado.

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Los fiscales enmarcaron sus planteos en la hipótesis de homicidio simple con dolo eventual, al considerar que los profesionales acusados habrían incrementado los riesgos para el paciente mediante sus conductas y omisiones. Esa interpretación deberá ser evaluada por los jueces junto con las pruebas y los argumentos de las defensas.

Tras los alegatos de la Fiscalía, comenzó el turno de las querellas, que representan a familiares del exfutbolista. Las exposiciones continuarán el martes 13 de octubre, con las presentaciones de los abogados Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda y de su hijo Dieguito Fernando, y Félix Linfant, quien representa a Jana Maradona.

Las querellas anticiparon que buscarán penas más elevadas que las solicitadas por los fiscales. Posteriormente, será el turno de las defensas de los imputados, que tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos ante el tribunal.

Una vez concluidas las presentaciones, los jueces deberán analizar las pruebas reunidas durante el debate y las posiciones de cada una de las partes antes de emitir el veredicto.