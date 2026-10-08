Abel Pintos visitó este miércoles el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se prepara para participar de una jornada histórica con la llegada del papa León XIV. El cantante recorrió las instalaciones, estuvo con residentes y trabajadores y conoció de cerca el lugar donde se desarrollará el encuentro.

Ads

Puede interesarte

Durante su visita, Pintos también pasó por el Santuario del establecimiento, donde tuvo un momento especial frente a la reliquia del corazón de San Luis Orione, fundador de la obra. La recorrida se produjo a poco más de un mes de la llegada del Pontífice a la institución.

El artista fue convocado para formar parte de la jornada que tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, cuando León XIV llegue al Cottolengo Don Orione a las 9.15. De acuerdo con el cronograma oficial, el Papa visitará a los trabajadores y a las personas asistidas por la institución durante su paso por Claypole.

La visita del Pontífice incluirá una actividad cerrada dentro del predio, donde será recibido por autoridades de la institución, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y personas con discapacidad. Luego ingresará al Santuario, donde está previsto que brinde un mensaje y escuche testimonios de residentes sobre su experiencia en el Cottolengo.

León XIV llegará desde la Ciudad de Buenos Aires en un vehículo cerrado y, aproximadamente 700 metros antes de ingresar al establecimiento, cambiará al Papamóvil para continuar su recorrido por la avenida Monteverde. De esta manera, quienes se acerquen a la zona podrán verlo durante parte del trayecto.

Ads

El encuentro dentro del Cottolengo no estará abierto al público. Sin embargo, se instalarán pantallas gigantes en los alrededores y en el Parque Don Orione para que quienes concurran puedan seguir en vivo lo que ocurra durante la visita papal.

La presencia de Abel Pintos se suma así a una jornada que tendrá como escenario al Cottolengo Don Orione y que será uno de los momentos destacados de la visita de León XIV a la Argentina. El cronograma del Papa contempla su llegada al país el domingo 8 de noviembre y actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján hasta el miércoles 11.

Ads