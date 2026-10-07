A menos de un mes de su visita, Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. Está vez el foco de su visita estará puesta en Washington. Donde asistirá el miércoles 14 de octubre como invitado de honor al Official Hispanic Heritage Gala, y además coincidirá en este con Eduardo Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil.

Ads

El objetivo del viaje será reforzar el vinculo con la ultra derecha local e internacional en un evento organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español vinculada a referentes afines a Donald Trump.

En este evento, Milei se reunirá a empresarios, inversores y dirigentes políticos de la comunidad latina y figuras relacionadas con el Partido Republicano.

A su vez, el encuentro tendrá un fuerte componente político regional, ya que estará presente en la misma, Flávio Bolsonaro. Se espera una buena sintonía entre ambos dada la cercanía de Milei y la familia Bolsonaro, que surgió tras el respaldo del mandatario argentino en la primera vuelta de las elecciones de Brasil,

En este sentido, Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio escribió en sus redes sociales: "Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región”. Esto último en referencia al encuentro con Milei en el evento.

Ads

Por otro lado, la agenda del mandatario argentino, continuará pocos días después en España, donde tiene previsto viajar el 19 de octubre para respaldar a los sectores de la derecha, tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones general al 29 de noviembre. En su visita estará previsto un acercamiento a los partido Vox y Popular.

Puede interesarte

Ads