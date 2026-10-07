El Gobierno de Javier Milei volverá a reunir a su mesa política para definir la estrategia que adoptará frente a la ofensiva de la oposición en la Cámara de Diputados. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá como eje central la sesión especial convocada para la próxima semana.

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La reunión prevista para las 13:00 se realizará en la Casa Rosada y contará con la presencia de los principales dirigentes del oficialismo, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; Eduardo Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El objetivo de la Casa Rosada es definir cómo evitar que la oposición reúna los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y avanzar con un temario que representa un nuevo desafío político para el Gobierno.

Uno de los principales puntos de la sesión opositora será el intento de derogar el DNU 70/23, el megadecreto firmado por Milei al comienzo de su gestión que introdujo modificaciones en numerosas áreas de la economía y la administración pública.

Los bloques que impulsan la sesión también buscan tratar proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y medidas destinadas a aliviar la situación de las familias endeudadas.

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La incorporación de estos temas podría facilitar la construcción del quórum, ya que existen sectores que podrían acompañar su tratamiento aun cuando no coincidan con la oposición en su intención de rechazar el decreto presidencial.

Por eso, la estrategia del Gobierno pasa por reunir a sus propios legisladores, y también por negociar con los bloques que responden a los gobernadores, cuyo posicionamiento puede resultar decisivo.

La tensión en Diputados ocurre mientras el Gobierno intenta avanzar con otros proyectos considerados prioritarios. Entre ellos se encuentra el Presupuesto 2027, además de la Ley de Defensa de la Soberanía y modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central.

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En el Senado, en tanto, el oficialismo busca destrabar la reforma electoral, que contempla la eliminación de las PASO. Ese proyecto continúa frenado por la falta de consensos entre La Libertad Avanza y los bloques aliados.

La Casa Rosada necesita, en ambos casos, el respaldo de sectores provinciales. Por eso, las negociaciones con los gobernadores adquirieron un peso central en la estrategia política del Gobierno, que también será fundamental de cara a las elecciones del 2027.