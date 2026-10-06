El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 con el que el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) y además, ordenó que se aplique de inmediato.

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Este mismo magistrado, que había intimado al Ejecutivo a cumplir con el financiamiento universitario, resuelve el amparo colectivo que presentaron de manera conjunta el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN), un grupo de universidades y docentes, y la causa acumulada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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En su resolución, el juez consideró que después de que el Congreso rechazara el veto presidencial con mayorías agravadas, al Presidente Javier Milei le quedaba promulgarla sin restricciones.

En la práctica, lo que hace el fallo es anular el recurso que había utilizado el Gobierno para condicionar la ejecución de la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias, al atarla a la Ley de Administración Financiera.

Esta norma, en el artículo 5, dice que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

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Ahora el fallo de Cormick, que es de primera instancia, desactiva este freno. En sus argumentos, el magistrado recordó que ya existía una cautelar que ordenaba cumplir los artículos sobre salarios y becas.

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