El Vaticano anunció la publicación de “El Diario personal del Papa Francisco”, una obra que reunirá escritos y reflexiones privadas de Jorge Mario Bergoglio realizadas a lo largo de más de treinta años y que será presentada por uno de sus colaboradores más cercanos, el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández.

Ads

El libro será lanzado oficialmente el próximo 24 de noviembre y se distribuirá en 94 países de manera simultánea en cinco idiomas. La presentación internacional tendrá lugar durante la Feria del Libro de Fráncfort, uno de los eventos editoriales más importantes del mundo, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de octubre.

La obra recopila y comenta anotaciones personales que Bergoglio escribió entre el 20 de diciembre de 1992 y el 18 de agosto de 2024, un período que abarca desde sus primeros años como obispo auxiliar de Buenos Aires, su etapa como arzobispo porteño y cardenal, hasta gran parte de su pontificado al frente de la Iglesia Católica.

Según trascendió, el material permitirá conocer aspectos poco difundidos de la vida interior del pontífice argentino, considerado una de las figuras más influyentes de la Iglesia contemporánea. Desde el Vaticano señalaron que se trata de un documento de especial valor para comprender con mayor profundidad su pensamiento, sus preocupaciones y su mirada sobre distintos momentos de la historia reciente.

El encargado de presentar y comentar los escritos será el cardenal Víctor Manuel Fernández, actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores de mayor confianza de Francisco durante los últimos años de su pontificado. El teólogo cordobés, conocido como “Tucho”, también tuvo una estrecha relación con Bergoglio durante su paso por la Iglesia argentina y fue arzobispo de La Plata antes de ser convocado al Vaticano.

Ads

Ads